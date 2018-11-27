Воронежцы смогут задать все вопросы про ВИЧ по телефону горячей линии

СЕГОДНЯ 16:03 2018-11-27T16:56:41+03:00

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В воронежском региональном управлении Роспотребнадзора открывают горячую линию по СПИДу. Дело в том, что 1 декабря - это дата, посвященная во всем мире этому заболеванию. К сожалению, поначалу вирус никак себя не выдает, и человек может не знать, что заражен. Сколько продлится этот период и когда начнется ухудшение - никто точно не знает, это индивидуально. В то же время, убеждение, что СПИД - болезнь людей, ведущих асоциальный образ жизни - стереотип. Увы, но сегодня мы не имеем права быть недостаточно осведомленными о ВИЧ.

Именно поэтому Роспотребнадзор открыл горячую линию. Вы можете задать любые вопросы и диагностике и лечении по этому телефону 8 800 700 92 84. Звонить можно в будние дни с десяти утра до пяти вечера. С 12.00 до 12.45 у специалистов перерыв на обед.