2018-11-27T17:09:07+03:00
Общество

В Воронеже 70 домов остались без тепла и горячей воды

В одних все эти блага цивилизации исчезли полностью, в других – трубы стали холоднее
Юрий КОЗЛОВ
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Ремонт трубы обещают завершить в ближайшее время.Ремонт трубы обещают завершить в ближайшее время.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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У дома № 160 по Ленинскому проспекту Железнодорожного района случилась утечка на магистральной трубе тепловой сети диаметров 530 миллиметров. Из-за этого ЧП лишились полностью или частично горячей воды и отопления около 70 жилых домов и несколько социальных объектов, в частности, образовательные учреждения.

В «Воронежтеплосети», специалисты которой ремонтируют трубу, сообщили, что работы близятся к концу. Отопление и вода во всех домах, где их вообще не было и где их подачу ограничивали, может появиться в течение ближайших двух часов.

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