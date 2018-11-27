В Воронеже 70 домов остались без тепла и горячей воды
В одних все эти блага цивилизации исчезли полностью, в других – трубы стали холоднее
Ремонт трубы обещают завершить в ближайшее время.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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У дома № 160 по Ленинскому проспекту Железнодорожного района случилась утечка на магистральной трубе тепловой сети диаметров 530 миллиметров. Из-за этого ЧП лишились полностью или частично горячей воды и отопления около 70 жилых домов и несколько социальных объектов, в частности, образовательные учреждения.
В «Воронежтеплосети», специалисты которой ремонтируют трубу, сообщили, что работы близятся к концу. Отопление и вода во всех домах, где их вообще не было и где их подачу ограничивали, может появиться в течение ближайших двух часов.