2018-11-27T15:49:23+03:00
Общество

В Воронежской области в 2019 году обновят 388 лифтов

На реализацию программы за три года потратят больше 855 миллионов рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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Лифтовое хозяйство области находится не в лучшем состоянииЛифтовое хозяйство области находится не в лучшем состоянииФото: из архива «КП»
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В 2019 году по программе капитального ремонта многоквартирных домов в Воронежской области заменят 388 лифтов в 109 домах. В этом году в 52 многоэтажках уже заменили 194 подъемных механизма. К этому моменту Фонд капитального ремонта уже отобрал подрядчика для замены 356 лифтов в 97 домах. Осталось согласовать проектно-сметную документацию по оставшимся 32 подъемникам.

Как отметили в Фонде капитального ремонта, за три года н а замену подъемных механизмов направят 855,3 миллиона рублей. Это средства из трех источников: фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и муниципальных бюджетов, а также средства фонда капремонта.

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