Воронежцы смогут проверить знание отечественной истории

СЕГОДНЯ 14:52 2018-11-27T14:52:00+03:00

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В Воронежской области пройдет тестирование по истории России для всех желающих. Акцию решили провести к 25-летию Конституции. Воронежцам предложат решить тест, содержащий вопросы по всем основным историческим периодам. На 40 вопросов предлагается ответить за 40 минут. Это будет можно сделать онлайн через сайт кдгр.рф или на ряде площадок. Например, здесь:

- Новохоперский район, Новохоперская гимназия №1

- Петропавловский район МКОУ Петропавловская СОШ

- Грибановский район. МКУ ДО "Грибановский ДЮЦ"

- ВГУИТ

Полный перечень площадок можно найти на том же сайте. Все вопросы предлагается адресовать на электронную почту: info_kdgr@mail.ru