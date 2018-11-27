Воронежец заплатит 1500 рублей за покатушки по газону

СЕГОДНЯ 14:11 2018-11-27T15:18:08+03:00

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Сотрудники ГИБДД провели проверку по факту нарушения, запечатленному на видеозаписи, которая появилась в интернете. На ней водитель «Инфинити» лихо проезжает по газону на улице Лизюкова. Запись датирована 13 ноября.

Инспекторы установили, что за рулем внедорожника в момент записи находился 45-летний воронежец. На основании видеозаписи в отношении него составили протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Нарушителю выписали штраф в размере 1500 рублей.

- Госавтоинспекция напоминает, если Вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02 (круглосуточно), - отметили в пресс-службе полиции.

Также свои обращения с приложенными фото и видеоматериалами можно направлять, воспользовавшись официальным сайтом ГИБДД (www.gibdd.ru), в разделе «Прием обращений».