И на реконструкцию, и на корпоратив: воронежец продает рыцарские доспехи

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-27T13:40:43+03:00

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Воронежец по имени Александр продает через популярный сайт объявлений рыцарские доспехи. Они изготовлены по образу и подобию настоящих, использовавшихся в 16 веке на территории современной Германии. Автор объявления сообщает, что они "изготовлены вручную методом горячей ковки из высокоуглеродистой стали различных марок, закалены. Полностью функциональны и подвижны". То есть, двигаться в этом костюме вы все-таки сможете, хоть и не так легко, как в комплекте для занятий йогой.

В доспехи входит шлем армэ - шлем закрытого типа, кираса - элемент, защищающий все туловище, защита шеи, рук и ног, латные перчатки. Во всем этом великолепии можно участвовать в реконструкциях и масштабных ролевых играх, устраивать тематические фотосессии, а можно стать победителем конкурса костюмов на новогоднем корпоративе. Или просто надеть полный комплект, чтобы удивить соседей по транспорту по дороге на работу. Однако это недешево: заплатить вам придется 130 тысяч рублей. Впрочем, в аренду владелец доспехи тоже сдает.