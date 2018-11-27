Воронежские чиновники объяснили, почему пособие по безработице будут выплачивать не год, а полгода

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-27T13:47:43+03:00

С другой стороны, его размер повысят более чем в полтора раза

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В департаменте труда и занятости населения Воронежской области разъяснили, как с Нового года будут выплачивать пособие по безработице. Решение об изменениях порядка его выдачи приняли на федеральном уровне.

С одной стороны, срок его выплаты сократят с года до полугода. До конца 2018-го (то есть, фактически еще месяц) будет действовать трехступенчатая схема выплат.

В первые три месяца сейчас безработные получают 75 процентов от среднемесячного заработка на последнем месте работы, в следующие четыре – 60% и потом до конца года – 45%.

С января 2019 года первые три месяца безработным, как и прежде, три месяца будут выплачивать те же 75%, затем уже только три месяца – 60 процентов. А потом если человек до сих пор не трудоустроился, его и вовсе лишат пособия.

– Нужно понимать, что при сроке безработицы в полгода она носит уже застойный характер. Человеку становится труднее найти работу, он теряет веру в собственные силы. Эта мера должна будет стимулировать безработных воронежцев к большей активности, – считает руководитель департамента труда и занятости населения Воронежской области Юрий Бай.

В то же время надо отметить, что минимальный размер пособия по безработице с 2019 года увеличится с 850 до 1500 рублей, а максимальный – с 4,9 до 8 тысяч рублей.

Также теперь действуют особые условия для выплаты пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста (то есть тем, кому до пенсии осталось пять лет). Они получат право на пособие в течение 12 месяцев, его максимальный размер составит 11 280 рублей. Кроме того, для мужчин, имеющий страховой стаж 25 лет (для женщин – 20), а также для тех, кто трудился на опасных производствах, срок выплат могут увеличить до двух лет.

По сравнению, к примеру, с США, где еще десять лет назад при средней зарплате в три тысячи долларов пособие по безработице составляло тысячу долларов все эти цифры, конечно, выглядят «впечатляюще».