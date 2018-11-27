Четыре жителя Воронежской области украли автомобильных шин на 43 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:15 2018-11-27T13:15:18+03:00

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В Воронежской области полицейские задержали четырех жителей в возрасте от 23 до 36 лет, подозреваемых в хищении автомобильных шин мошенническим путем в особо крупном размере. Причиненный ими ущерб оценивается в 43 миллиона рублей.

- Следствие установило, что один из подозреваемых в 2018 году работал в качестве менеджера в воронежской организации, занимающейся торговлей автомобильными деталями и принадлежностями, в том числе шинами, - рассказали в пресс-службе ГУ МД по Воронежской области.

В течение трех месяцев он изготовил фиктивные платежные документы, в которых завысил количество реализованной продукции. Разницу на общую сумму 43 миллиона рублей приятели похитили и потом продали.

- Для этого они посредством сети Интернет арендовали два грузовых автомобиля, на которых вывезли товар со склада организации в г. Семилуки Семилукского района на хранение. Впоследствии часть похищенного была реализована злоумышленниками на территории Воронежской и Курской областей, - сообщили в полиции.

Реализовать остальные шины злоумышленники не успели, их задержали полицейские. Сейчас в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Трое фигурантов находятся под стражей, четвертый – под подпиской о невыезде. В случае признания вины приятелям грозит по десять лет заключения.