Воронежцы стали больше тратить в сети - на интернет-магазины и развлечения

СЕГОДНЯ 12:49 2018-11-27T12:49:47+03:00

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Специалисты сервиса "Яндекс. Деньги" проанализировали активность жителей Воронежа при покупках через интернет и пришли к выводу, что в этом году по сравнению с прошлым горожане стали в два раза больше тратить на заказы в интернет магазинах. В 1.7 раза воронежцы больше тратятся в сети на покупку билетов в кино, театры и музеи.

Эти выводы сделали, проанализировав данные с января по октябрь 2017 года и сравнив их с данными тех же десяти месяцев этого года. Оказалось, что средняя сумма, которую оставляют жители Воронежа при покупках онлайн, теперь достигла 1800 рублей. Культурная программа в этом году обходится в среднем в 1900 рублей.

Вот рейтинг товаров и услуг, которые горожане предпочитают оплачивать онлайн: