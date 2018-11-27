2018-11-27T12:36:21+03:00
Общество

В колонии Воронежской области подросткам покажут мастер-класс по регби

В исправительном учреждении пройдет «Урок с чемпионом»
Юрий КОЗЛОВ
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В Бобровской воспитательной колонии подростков попытаются увлечь регби.В Бобровской воспитательной колонии подростков попытаются увлечь регби.Фото: cspsk-vrn.ru
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Во вторник, 27 ноября, в жизнь подростков, бывших не в ладах с законом и сейчас попавших в Бобровскую воспитательную колонию, внесут некоторое разнообразие. Им покажут, как надо классно играть в регби.

В рамках областного проекта «Урок с чемпионом» в колонию приедут известные воронежские спортсмены и старший тренер спортивной сборной команды Воронежской области по регби Илларион Змеев. Ребятам, рано познакомившихся с изнанкой жизни, видимо, будет небезынтересно узнать, как можно выпустить пар в мужском виде спорта. Кто знает, может быть, кто-то из подростков, выйдя из колонии, гоп-стопу предпочтет схватки на регбийном поле.

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