2018-11-27T12:36:22+03:00
Звезды

В Воронеже впервые выступит Рита Дакота

Артистка приедет с концертом в середине декабря
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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16 декабря в Воронеж с концертом приедет популярная певица Рита Дакота. О творчестве этой загадочной артистки многие узнали благодаря известному музыкальному проекту «Фабрика звезд». Дакота была одной из самых ярких участниц шоу, которая практически сразу же завоевала любовь публики.

Сегодня Рита Дакота - топовый сонграйтер, чьи песни поет половина российского шоу-бизнеса, от Елки до Лободы. В прошлом году она объявила о начале сольной музыкальной карьеры, решительно ворвавшись в чарты iTunes с хитом «Полчеловека», а все последующие синглы повторяли успех дебютного. Потрясающий голос певицы, пронзительные тексты, запоминающиеся видеоклипы - все это обеспечило Рите миллионы поклонников, небывалые просмотры и рекордные количества репостов.

Артистка выступит в клубе Palazzo 16 декабря, начало концерта в 20.00.

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