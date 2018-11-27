2018-11-27T12:21:42+03:00
Общество

В Воронеже нашелся 12-летний подросток

Мальчик остался ночевать у своего друга
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Поисковики из отряда «Черноземье» сообщили хорошую новость: 12-летний подросток, которого объявили в розыск вечером в понедельник, 26 ноября, нашелся живым. Мальчика нашли полицейские. Где он был всю ночь, и при каких обстоятельствах нашелся, не сообщается. Известно только то, что с парнем все в порядке.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий мальчик обнаружен сотрудниками полиции у своего одноклассника в Советском районе. Противоправных действий в отношении подростка не совершено, - сообщили в пресс-службе ГУ ИВД по Воронежской области.

Напомним, Тимофей Лапшов исчез 26 ноября из квартиры на улице Перхоровича и отсутствовал где-то ночь. К поискам подключились добровольцы из поисково-спасательного отряда «Черноземье», но, к счастью их помощь не потребовалась.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцы стали больше тратить в сети - на интернет-магазины и развлечения
В колонии Воронежской области подросткам покажут мастер-класс по регби
В Воронеже впервые выступит Рита Дакота
Вадим Кстенин: "Для меня большое событие поздравить человека, который защищал Родину от немецко-фашистских захватчиков"
Воронежский «Факел» на Кубке ФНЛ сыграет с многократным чемпионом Эстонии
В Воронеже на улице Путиловской сгорел склад супермаркета «Магнит»
Воронежцев приглашают на курсы финансовой грамотности
В ДТП под Воронежем пострадали четыре человека
Уровень безработицы в Воронежской области упал до минимума
В Воронежской области на пожаре пострадали двое детей
Из-за холодной весны в воронежских лесах поубавилось вредителей
Воронежская УК «ошиблась» в нормативах и взяла с жильцов дома лишние 43 тысячи рублей
На развязке улиц Антонова-Овсеенко, 9 Января и Героев Сибиряков в Воронеже посадили 523 дерева
В Воронеже пропал 12-летний подросток
В Воронеже неизвестные выбросили из окна многоэтажки кирпич и повредили машину
В Воронеже живую черепаху выбросили в пруд в Центральном парке
В Воронежской области фермер попытался незаконно осушить пруд
Ответственность за уборку снега на платных воронежских парковках переложили на белгородцев
В Воронеже для борьбы со снегом подготовили более 300 спецмашин
В 2019 году Воронежская область получит 1 млрд рублей на развитие образования
В популярной соцсети появился аккаунт мэра Воронежа Вадима Кстенина
В Воронеже у воспитанников детского сада нашли вшей
В Воронеже почти все места массового скопления людей признали защищенными от терактов
В Воронеже пару влюбленных приговорили к 9 годам лишения свободы на двоих за сбыт героина
В Воронежской области аптеки попались на неправильном хранении лекарств