В Воронеже нашелся 12-летний подросток

СЕГОДНЯ 12:20 2018-11-27T12:21:42+03:00

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Поисковики из отряда «Черноземье» сообщили хорошую новость: 12-летний подросток, которого объявили в розыск вечером в понедельник, 26 ноября, нашелся живым. Мальчика нашли полицейские. Где он был всю ночь, и при каких обстоятельствах нашелся, не сообщается. Известно только то, что с парнем все в порядке.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий мальчик обнаружен сотрудниками полиции у своего одноклассника в Советском районе. Противоправных действий в отношении подростка не совершено, - сообщили в пресс-службе ГУ ИВД по Воронежской области.

Напомним, Тимофей Лапшов исчез 26 ноября из квартиры на улице Перхоровича и отсутствовал где-то ночь. К поискам подключились добровольцы из поисково-спасательного отряда «Черноземье», но, к счастью их помощь не потребовалась.