2018-11-27T12:04:49+03:00
Общество

Вадим Кстенин: "Для меня большое событие поздравить человека, который защищал Родину от немецко-фашистских захватчиков"

В минувший понедельник, 26 ноября, градоначальник побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, участника боев за Воронеж Петра Немцева
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Мэр поздравил фронтовика с 95-летием, а также обсудил с ним реконструкцию площади Победы.

Полковник в отставке Петр Васильевич прошел всю войну: освобождал Воронеж, участвовал в Курской битве, неоднократно был ранен, но каждый раз возвращался в строй.

– Для меня большое событие поздравить человека, который защищал Родину от немецко-фашистских захватчиков, после – с ответственностью и самоотверженностью - служил в космических войсках страны, а сейчас участвует в общественной жизни города, военно-патриотическом воспитании. Участники боев за Воронеж являются примером не только для нас, но и для всего молодого поколения, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Также он рассказал Петру Васильевичу, что в следующем году в Воронеже планируется начать реконструкцию площади Победы. По словам Вадима Кстенина, работы на мемориале будут завершены к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, т.е. в 2020 году. Петр Васильевич внимательно ознакомился с концепцией и высказал свои пожелания.

– Это знаковое место для всех жителей города, и особенно для тех, кто прошел войну, поэтому с особым вниманием мы прислушиваемся к мнению ветеранов-фронтовиков, – подчеркнул Вадим Кстенин.

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