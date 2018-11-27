2018-11-27T12:08:42+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» на Кубке ФНЛ сыграет с многократным чемпионом Эстонии

Также нашим футболистам предстоит еще раз сразиться со столичным «Спартаком-2» и курским «Авангардом»
Юрий КОЗЛОВ
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В Кубке ФНЛ-2019 сыграют три иностранных клуба и команда Премьер-лиги.В Кубке ФНЛ-2019 сыграют три иностранных клуба и команда Премьер-лиги.Фото: с сайта ФК "Факел"
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В Футбольной национальной лиге провели жеребьевку и определили состав групп Кубка ФНЛ 2019 года. Напомним, в этих соревнованиях участвуют 16 лучших команд по итогам первого круга. Турнир по традиции пройдет на Кипре в городе Пафос с 8 по 21 февраля.

По традиции в турнире вместо нескольких «отказников» из первого дивизиона сыграют несколько приглашенных команд. Свой титул будет отстаивать прошлогодний обладатель Кубка ФНЛ-2018, команда Премьер-лиги «Урал» из Екатеринбурга. Также в турнире будут участвовать иностранные команды: латвийская «Рига», армянский «Пюник», который тренирует известный специалист, в недавнем прошлом наставник «Тамбова» Андрей Талалаев. А девятикратный чемпион Эстонии, таллиннская «Левадия», сыграет в группе D с «Факелом», московским «Спартаком-2» и курским «Авангардом».

В группе А сыграют «Луч» из Владивостока, саранская «Мордовия», волгоградский «Ротор» и «Пюник». В группе B сразятся «Чертаново», ярославский «Шинник», «Тюмень» и «Урал». В группе С померяются силами «Краснодар-2», «Химки», «Тамбов» и «Рига».

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