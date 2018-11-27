В Воронеже на улице Путиловской сгорел склад супермаркета «Магнит»
Около трех часов утра во вторник, 27 ноября, в магазине сети «Магнит» на улице Путиловской загорелся уличный склад с картонной тарой. Огонь поднялся по стене многоэтажного дома, первый этаж которого и занимал магазин. Очевидцы сообщили, что слышали хлопок как от взрыва.
- Пожар удалось ликвидировать в течение короткого времени, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. – Огонь повредил 15 метров стены здания. В том чмсле и облицовку магазина. Погибших и пострадавших нет.
От жара во многих квартирах поплавились пластиковые окна. Причины ЧП предстоит выяснить экспертам. Горожане же в соцсетях высказывают предположение, что картонная тара могла вспыхнуть из-за брошенного жильцами верхних этажей окурка.