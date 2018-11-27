В ДТП под Воронежем пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 11:01 2018-11-27T11:01:49+03:00

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Около 18 часов в понедельник, 26 ноября, в Калачеевском районе на трассе «Дон» столкнулись два автомобиля. 55-летняя жительница села Рудня Воробьевского района, управляя «Тайотой-Королла», выехала на полосу встречного движения, где иномарка столкнулась с автомобилем «Лада-Приора», за рулем которой находилась 32-летняя жительница с. Новотолучеево Воробьевского района.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водители обоих автомобилей, а также пассажиры автомобиля «Лада Приора», 5-летний мальчик и 33-летний мужчина получили травмы различнойстепени тядести и были госпитализированы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники полиции начали проверку и выясняют обстоятельства аварии.