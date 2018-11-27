Уровень безработицы в Воронежской области упал до минимума

СЕГОДНЯ 10:40 2018-11-27T10:40:56+03:00

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В Воронежской области уровень безработицы упал до минимума и составил 3,1%. Об этом говорят официальные данные департамента труда и занятости населения Воронежской области. Это рекорд последних восьми лет.

Причины этого руководитель ведомства Юрий Бай видит в экономическом росте в регионе при одновременном сокращении трудоспособного населения. В регионе наблюдается дефицит рабочих рук.

В службе занятости населения сегодня состоят 8,6 тысяч человек. А численность безработных трудоспособного возраста – 36,7 тысяч человек.

Неплохо выглядит наша область и на фоне соседних регионов, заметно улучшив свое положение в последние годы. Если в 2010 году регион занимал 33-е место по России, в 2018 году поднялся на седьмое место в России и третье в федеральном округе.