В Воронежской области на пожаре пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 10:16 2018-11-27T10:16:57+03:00

В доме выгорели комната и веранда Фото: из архива «КП»

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Пожар с двумя пострадавшими произошел в понедельник, 26 ноября, на улице Ленина в Борисоглебске Воронежской области. В частном доме загорелись комната и веранда. Огонь полностью уничтожил эти помещения. На место для ликвидации пожара выезжали три пожарных части.

В момент ЧП в доме находились люди. Две девочки – 6 и 8 лет – надышались дымом и попали в больницу с отравлением продуктами горения.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил при эксплуатации печи.