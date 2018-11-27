Из-за холодной весны в воронежских лесах поубавилось вредителей

СЕГОДНЯ 09:29 2018-11-27T09:29:25+03:00

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Сотрудники Центра защиты леса обследовали 490 га леса в Новохоперском, Богучарском и Давыдовском лесничествах. В конце прошлого года на этой площади были очаги красноголового, одиночного и звездчатого пилильщиков-ткачей, березового бородавчатого пилильщика. Оказалось, что вредителей стало заметно меньше.

- Этот год для вредителей леса не задался – поздние заморозки, обильный снег, холодные весенние температуры не способствовали развитию весенне-летних популяций, - отметили в управлении Лесного хозяйства Воронежской области. - В результате численность пилильщиков-ткачей сократилась, их очаги затухли по естественным причинам.

По оценкам специалистов, березовый бородавчатый пилильщик, обнаруженный в Давыдовском лесничестве на площади 27 га, сохранился на уровне прошлого года и не требует применения «крайних мер».

А вот выявленный в Давыдовском лесничестве очаг ясеневой изумрудной узкотелой златки требует введения карантинного фитосанитарного режима илокализации в будущем году.