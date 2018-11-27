Воронежская УК «ошиблась» в нормативах и взяла с жильцов дома лишние 43 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 09:01 2018-11-27T09:01:03+03:00

Жильцы переплачивали за свет несколько месяцев Фото: из архива «КП»

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Очередную «ошибку» в начислениях платы за электричество выявил сотрудник жилинспекции в ходе проверки, организованной по жалобе жителей дома №41 по улице Еремеева. Собственники заподозрили, что слишком много платят за свет.

В ходе проверки выяснилось, что в период с июня 2017 года по сентябрь 2018 года Управляющая компания Коминтерновского района выставляла жильцам счеты из расчета норматива потребления 0,86 кВт/ч вместо положенных 0,57 кВт/ч.

- Управляющая организация могла бы использовать норматив 0,86 кВт/ч, если бы «хрущевка» была оборудована не только осветительными установками, домофонами, но и насосами системы холодного водоснабжения и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения. Однако пятиэтажный многоквартирный дом № 41 по ул. Еремеева г. Воронежа оборудован только осветительными установками и домофонами, поэтому применять норматив 0,86 кВт/ч неправомерно, - пояснили в ГЖИ.

По требованию жилинспекции УК в добровольном порядке произвела перерасчет и вернула жильцам дома переплаченные 43,3 тысячи рублей.