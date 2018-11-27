2018-11-27T07:47:56+03:00
Происшествия

В Воронеже пропал 12-летний подросток

Дмитрий Лапшов ушел из дома 26 ноября и не вернулся
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье».Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье».
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В Воронеже пропал 12-летний подросток. Дмитрий Лапшов не вернулся домой 26 ноября, в понедельник. Родные и близкие ребенка забили тревогу и обратились к волонтерам. Информацию разместили в группе поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.

Дмитрий Лапшов ушел из дома на улице Перхоровича,6 около четырех часов дня. Рост подростка - 145-150 см. У мальчика худощавое телосложение, русые волосы средней длины и карие глаза. Под нижней губой у ребенка две родинки.

В день исчезновения он был одет в парку светло-коричневого цвета и синюю шапку с помпоном, на ногах - черные кроссовки.

Всех кто что-либо знает или слышал о местонахождении Дмитрия Лапшова, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 906 670 23 44, 112 или 02.

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