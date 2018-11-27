В Воронеже неизвестные выбросили из окна многоэтажки кирпич и повредили машину

СЕГОДНЯ 07:34 2018-11-27T07:36:51+03:00

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В Воронеже неизвестные выбросили из окна многоэтажки кирпич и серьезно повредили машину. Инцидент произошел 24 ноября около трех часов ночи в Северном микрорайоне на улице Ъольхунова, 72Б. Хозяин авто пытается найти виновных. Мужчина опубликовал видеозаписи с камер наблюдения в популярную группе в соцсети и просит откликнуться очевидцев ЧП или людей, чьи видеорегистраторы зафиксировали бросавшего.

- 24 ноября на Хользунова какой то не очень умный человек бросил на мою машину кирпич. В итоге разбили лобовое стекло, погнули дворник и разбили пластик под капотом и на капоте. Есть запись с видеокамер, видно траекторию полета кирпича, но не видно кто бросал. Может кто-нибудь что-нибудь видел, - обратился к горожанам мужчина.

В комментариях к посту воронежцы предположили, что, судя, по траектории, кирпич бросили с высоты от 3 до 15 этажа, поэтому виновных найти будет очень проблематично. Некоторые решили, что на машину упал отскочивший кусок от фасада здания, и никто его намеренно не выбрасывал. А кто-то и вовсе засомневался в определении упавшего объекта.

- Это точно кирпич? Кирпич бы в машине "увяз", это что-то более лагкое, кусок газобетонного блока скорее.

Если вы стали очевидцем инцидента или ваши камеры зафиксировали момент, хозяин авто просит написать ему в соцсети.