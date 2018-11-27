2018-11-27T08:19:02+03:00
Общество

На развязке улиц Антонова-Овсеенко, 9 Января и Героев Сибиряков в Воронеже посадили 523 дерева

Это липы и рябины с закрытой корневой системой
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта управления экологии городафото с сайта управления экологии города
Изменить размер текста:

Согласно постановлению мэрии в случае вырубки зеленых насаждений под строительство каких-либо объектов, подрядчик обязан не только компенсировать стоимость вырубленных деревьев, но и выполнить компенсационное озеленение в соответствии с гарантийным обязательством в количестве не менее вырубаемого.

Выполняя гарантийные обязательства, фирма, занятая на реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Антонова-Овсеенко – 9 Января – Героев Сибиряков, недавно завершила высадку 523 крупномерных саженцев с закрытой корневой системой. Это молодые деревца породы липа и рябина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за холодной весны в воронежских лесах поубавилось вредителей
Воронежская УК «ошиблась» в нормативах и взяла с жильцов дома лишние 43 тысячи рублей
В Воронеже пропал 12-летний подросток
В Воронеже неизвестные выбросили из окна многоэтажки кирпич и повредили машину
В Воронеже живую черепаху выбросили в пруд в Центральном парке
В Воронежской области фермер попытался незаконно осушить пруд
Ответственность за уборку снега на платных воронежских парковках переложили на белгородцев
В Воронеже для борьбы со снегом подготовили более 300 спецмашин
В 2019 году Воронежская область получит 1 млрд рублей на развитие образования
В популярной соцсети появился аккаунт мэра Воронежа Вадима Кстенина
В Воронеже у воспитанников детского сада нашли вшей
В Воронеже почти все места массового скопления людей признали защищенными от терактов
В Воронеже пару влюбленных приговорили к 9 годам лишения свободы на двоих за сбыт героина
В Воронежской области аптеки попались на неправильном хранении лекарств