На развязке улиц Антонова-Овсеенко, 9 Января и Героев Сибиряков в Воронеже посадили 523 дерева

СЕГОДНЯ 08:19 2018-11-27T08:19:02+03:00

Это липы и рябины с закрытой корневой системой

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Согласно постановлению мэрии в случае вырубки зеленых насаждений под строительство каких-либо объектов, подрядчик обязан не только компенсировать стоимость вырубленных деревьев, но и выполнить компенсационное озеленение в соответствии с гарантийным обязательством в количестве не менее вырубаемого.

Выполняя гарантийные обязательства, фирма, занятая на реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Антонова-Овсеенко – 9 Января – Героев Сибиряков, недавно завершила высадку 523 крупномерных саженцев с закрытой корневой системой. Это молодые деревца породы липа и рябина.