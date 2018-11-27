В Воронеже живую черепаху выбросили в пруд в Центральном парке

СЕГОДНЯ 06:01 2018-11-27T06:01:19+03:00

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В водоем Центрального парка неизвестные выбросили красноухую черепаху. Животное плавает в ледяной воде и скоро может замерзнуть, так как привыкло к теплой воде и комнатной температуре. Фото несчастного зверя местные жители выложили в популярную группу в соцсети 26 ноября и попросили горожан помочь спасти черепаху.

- Может кто хотел себе красноухую черепаху? Или есть возможность выловить ее? В «Динамо» кто-то додумался выпустить черепаху в водоем. Есть ей там нечего, скоро похолодает, и она замерзнет, - написал автор снимка.

В комментариях пользователи Сети были возмущены таким поведением хозяина черепахи. Но другие владельцы подобных животных попытались заступиться за него.

- Содержать такую черепаху в правильных условиях очень сложно. Многие пытаются от них избавиться. У самой красноухая черепаха. Особого удовольствия не приносит, - написала горожанка.

Некоторые воронежцы решили, что черепаха сможет выжить и приспособится к климату. А как вы считаете?