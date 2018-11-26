2018-11-26T21:22:46+03:00
Происшествия

В Воронежской области фермер попытался незаконно осушить пруд

Водоем находился в госсобственности
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области.
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В Бутурлиновском районе предприимчивый предприниматель попытался осушить пруд, находящийся в госсобственности. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в понедельник, 26 ноября.

Выяснилось, что в 2012 году фермер получил в аренду земельный участок, расположенный в Филиппенковском сельском поселении. На этой территории располагался пруд, образованный с помощью гидротехнических сооружений. Водоем, видимо, не пришелся по душе предпринимателю, и он решил его осушить, тем самым освободив место. Но оказалось, что пруд находится в собственности РФ.

Прокуратура приостановила деятельность фермера и внесла представление главе КФХ об устранении нарушений закона.

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