Ответственность за уборку снега на платных воронежских парковках переложили на белгородцев

СЕГОДНЯ 21:01 2018-11-26T21:03:07+03:00

Договоры на уборку снега компания-концессионер заключила с комбинатами благоустройства Ленинского и Центрального районов

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Воронежские власти переложили на белгородцев ответственность за уборку снега на платных парковках.

- Платные парковки находятся в концессии, и это обязательство концессионера поддерживать их в надлежащем состоянии. Работу возложат на комбинаты благоустройства на договорных отношениях, - рассказал на еженедельном совещании в мэрии руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов.

По словам представителя ООО «Городские парковки» в Воронеже Олега Михалина, контракты уже подписаны. Договоры на уборку снега компания-концессионер заключила с комбинатами благоустройства Ленинского и Центрального районов.

Контролировать порядок на парковках будут с помощью фотоотчетов. Единственный нюанс, у комбинатов есть приоритет - сначала они убирают центральные улицы, после уже заходят в парковочные карманы.