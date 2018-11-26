Ответственность за уборку снега на платных воронежских парковках переложили на белгородцев
Воронежские власти переложили на белгородцев ответственность за уборку снега на платных парковках.
- Платные парковки находятся в концессии, и это обязательство концессионера поддерживать их в надлежащем состоянии. Работу возложат на комбинаты благоустройства на договорных отношениях, - рассказал на еженедельном совещании в мэрии руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов.
По словам представителя ООО «Городские парковки» в Воронеже Олега Михалина, контракты уже подписаны. Договоры на уборку снега компания-концессионер заключила с комбинатами благоустройства Ленинского и Центрального районов.
Контролировать порядок на парковках будут с помощью фотоотчетов. Единственный нюанс, у комбинатов есть приоритет - сначала они убирают центральные улицы, после уже заходят в парковочные карманы.