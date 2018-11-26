2018-11-26T20:36:37+03:00
Общество

В Воронеже для борьбы со снегом подготовили более 300 спецмашин

В этом году комбинаты благоустройства приобрели 22 единицы малой коммунальной техники для содержания тротуаров и несколько крупногабаритных авто
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с сайта администрации города Воронежа.Фото: с сайта администрации города Воронежа.
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В Воронеже для борьбы со снегом подготовили более 300 спецмашин. О готовности города к сильным снегопадам глава управления дорожного хозяйства Воронежа Олег Котов рассказал в понедельник, 26 ноября.

- Мы ждали, что зима рано или поздно настанет. Поэтому подготовились еще месяц назад – в 20 числах октября. Была проведена проверка готовности всех комбинатов благоустройства. Оценивалось наличие техники, ее переоборудование к эксплуатации на дорогах в зимних условиях, - прокомментировал Олег Котов.

Глава управления также отметил, что в этом году комбинаты благоустройства приобрели 22 единицы малой коммунальной техники для содержания тротуаров и несколько крупногабаритных авто. Кроме того, также были заготовлены противогололедные материалы.

Напомним, 25 ноября на уборку города от снега вышло 129 машин. А в ночь на 26 ноября на улицы вышло 152 единицы спецтехники.

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