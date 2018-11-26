В Воронеже для борьбы со снегом подготовили более 300 спецмашин
В Воронеже для борьбы со снегом подготовили более 300 спецмашин. О готовности города к сильным снегопадам глава управления дорожного хозяйства Воронежа Олег Котов рассказал в понедельник, 26 ноября.
- Мы ждали, что зима рано или поздно настанет. Поэтому подготовились еще месяц назад – в 20 числах октября. Была проведена проверка готовности всех комбинатов благоустройства. Оценивалось наличие техники, ее переоборудование к эксплуатации на дорогах в зимних условиях, - прокомментировал Олег Котов.
Глава управления также отметил, что в этом году комбинаты благоустройства приобрели 22 единицы малой коммунальной техники для содержания тротуаров и несколько крупногабаритных авто. Кроме того, также были заготовлены противогололедные материалы.
Напомним, 25 ноября на уборку города от снега вышло 129 машин. А в ночь на 26 ноября на улицы вышло 152 единицы спецтехники.