2018-11-26T19:50:06+03:00
Общество

В 2019 году Воронежская область получит 1 млрд рублей на развитие образования

Средства выделят из федерального бюджета
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.
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Воронежская область получит 1.2 млрд рублей в рамках нацпроекта .«Образование». Средства выделят из федерального бюджета в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства в понедельник, 26 ноября.

Проект обсудили глава региона Александр Гусев и замминистра просвещения РФ Марина Ракова. Чиновница прибыла в столицу Черноземья, чтобы провести стратегическую сессию «Новая школа» с участием команд из 10 регионов, в числе которых и Воронежская область.

- Воронежская область - один из регионов, где система образования крайне прогрессивно и быстро развивается, используются все новые технологии – как в методиках преподавания, так и в организации самого образовательного процесса. В рамках стратсессии мы разберем нацпроект, чтобы каждый регион мог внести свою лучшую практику. Только сами регионы лучше всего знают, что в каждом субъекте нужно на конкретной площадке, в школе, учителям, ученикам и родителям, - пояснила Марина Ракова.

В свою очередь, Александр Гусев отметил, что Воронежская область с удовольствием поделится своими наработками, а также изучит опыт других субъектов по интересующим вопросам.

- Мы нуждаемся в изучении опыта проектного управления в сфере образования и готовы применить у себя лучшие практики. В целом у нас устойчивая система, но всегда есть, куда расти, - сказал губернатор.

Воронежская область поучаствует в отборах субъектов на предоставление субсидий, которое объявит Министерство просвещения РФ в 2020-2021 годах.

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