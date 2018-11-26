2018-11-26T19:38:32+03:00
Общество

В популярной соцсети появился аккаунт мэра Воронежа Вадима Кстенина

Но в мэрии города пояснили, что страница главе не пренадлежит
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В популярной соцсети Instagram несколько дней назад появилась страница мэра Воронежа Вадима Кстенина. Неизвестный зарегистрировался там под ником vadimkstenin и утверждает, что профиль ведет сам глава города. На аккаунт уже успели подписаться 97 человек. Но в администрации утверждают, что мэр не имеет никакого отношения к странице и это дело рук мошенников.

В профиле уже появилось три публикации. Первая из них была опубликована 5 дней назад и собрала 35 лайков. Все посты посвещены деятельности главы города и рассказывают об официальных рабочих встречах и визитах мэра.

В горадминистрации сообщают, что у Вадима Кстенина нет аккаунтов в каких-либо социальных сетях.Единственной официальной страницей мэрии города Воронежа в социальных сетях является группа во «ВКонтакте». Вероятнее всего, в ближайшее время Вадим Кстенин обратится в администрацию Instagram с просьбой удалить фейковый аккаунт..

А как вы думаете, зачем была создана страница?

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