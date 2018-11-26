2018-11-26T19:18:10+03:00
Происшествия

В Воронеже у воспитанников детского сада нашли вшей

Педикулез выявили у пяти детей из одной группы
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Воронеже у воспитанников детского сада №36 на улице Менделеева, 2а нашли вшей. Педикулез обнаружили у пяти детей из одной группы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в понедельник, 26 ноября.

- Больные были своевременно изолированы и в настоящее время дошкольное учреждение не посещают. Вновь воспитанники могут быть допущены в детский сад только после завершения комплекса лечебно-профилактических мероприятий с подтверждающей справкой от врача, - прокомментировали в горадминистрации.

В детском саду продолжаются ежедневные плановые осмотры воспитанников и педагогического коллектива на педикулез. В настоящее время новых случаев заболевания не выявлено.

Управление образования и молодёжной политики обращает внимание родителей на то, профилактика педикулеза очень важна для сохранения здоровья большого количества людей. Родителей настоятельно призывают следить за соблюдением ребенком правил личной гигиены, не разрешать детям пользоваться чужими расческами, полотенцами, наушниками, заколками, периодически осматривать волосы детей. Особенно внимательными следует быть после каникул, отмечают чиновники.

Напомним, в начале ноября педикулез выявили у 20 учеников школы №102. В помещениях школы провели дезинфекцию, зараженных учеников направили на лечение.

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