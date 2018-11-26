В Воронеже почти все места массового скопления людей признали защищенными от терактов

СЕГОДНЯ 18:21 2018-11-26T18:25:34+03:00

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В Воронеже почти все места массового скопления людей признали защищенными от терроризма. Паспорта антитеррористической безопасности выдали 56 объектам. Об этом 26 ноября на еженедельной планерке в мэрии сообщила руководитель управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества Елена Гудкова.

В перечень мест массового пребывания людей на территории округа включены 126 объектов. Туда входят бизнес-центры, парки, скверы, площади, объекты религиозного значения. В настоящее время комиссией организованы и проводятся выездные обследования бизнес-центров, расположенных на территории городского округа, налажена работа по обеспечению взаимодействия с правообладателями объектов данной категории по вопросам предстоящей паспортизации.

- К проблемным вопросам следует отнести тот факт, что правообладатели объектов массового пребывания людей неохотно идут на встречу, выражая сомнения в необходимости паспортизации. С ними на постоянной основе проводится разъяснительная работа. Кроме того, в связи с изменением законодательства о противодействии терроризму, полагаю, что появится действенный рычаг правового воздействия на правообладателей объектов, - акцентировала Елена Гудкова.

Вадим Кстенин поручил руководителям подразделений изучить замечания, которые были выявлены в ходе паспортизации, а также определить мероприятия, которые предстоит провести в будущем году для устранения недостатков.