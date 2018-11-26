В Воронеже пару влюбленных приговорили к 9 годам лишения свободы на двоих за сбыт героина

СЕГОДНЯ 17:47 2018-11-26T18:07:39+03:00

Сожители из Средней Азии распространяли наркотик с помощью закладок на детских площадках, в водосточных трубах и возле мусорных контейнеров

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В Воронеже суд вынес приговор уроженцам Средней Азии за распространение наркотиков. 28-летнему мужчине назначили 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его 23-летней возлюбленной - 4 года общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 26 ноября.

Пара с помощью мессенджера узнавала места хранения крупных партий героина. После этого в арендованной квартире на улице Владимира Невского они фасовали оптовую партию на более мелкие, весом 4-5 граммов и распространяли через закладки. Тайники они размещали на детских площадках, в водосточных трубах и возле мусорных контейнеров.

Сотрудники вычислили парочку и задержали в Северном микрорайоне во время оборудования очередного тайника. При досмотре и в тайниках полицейские обнаружили 115 граммов героина. Еще 715 правоохранители нашли во время обыска. Наркотик уже был расфасован и приготовлен к сбыту.

В ходе следствия задержанные полностью признали свою виду и дали признательные показания.