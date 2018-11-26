В Воронежской области аптеки попались на неправильном хранении лекарств

СЕГОДНЯ 17:15 2018-11-26T17:15:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области в трех аптеках Нижнедевицкого района нашли нарушения норм хранения лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в понедельник, 26 ноября.

Так, в аптечных пунктах «Авел», «Семейная аптека» и «Фарм» не соблюдался температурный режим. В «Авеле» отсутствовали препараты из списка необходимых для оказания минимальной медпомощи. А в «Семейной аптеке» допускали хранение растворов для внутривенного и внутримышечного введения в местах, не защищенных от искусственного освещения.

По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении руководителей аптек дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)). Дела направили на рассмотрение в мировой суд.