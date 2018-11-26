2018-11-26T17:15:24+03:00
Общество

В Воронежской области аптеки попались на неправильном хранении лекарств

В отношении владельцев возбудили административные дела
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
..Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:

В Воронежской области в трех аптеках Нижнедевицкого района нашли нарушения норм хранения лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в понедельник, 26 ноября.

Так, в аптечных пунктах «Авел», «Семейная аптека» и «Фарм» не соблюдался температурный режим. В «Авеле» отсутствовали препараты из списка необходимых для оказания минимальной медпомощи. А в «Семейной аптеке» допускали хранение растворов для внутривенного и внутримышечного введения в местах, не защищенных от искусственного освещения.

По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении руководителей аптек дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)). Дела направили на рассмотрение в мировой суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже почти все места массового скопления людей признали защищенными от терактов
В Воронеже пару влюбленных приговорили к 9 годам лишения свободы на двоих за сбыт героина
К зиме в Воронеже увеличат число маршрутных автобусов
В воронежском детдоме сирот лишили прав на получение квартир
Воронежцы проведут спортивный фестиваль, приуроченный ко Дню борьбы со СПИДом
На воронежском "море" из-подо льда достали тело женщины
Воронежцам и не снилось: молодые куряне устроили «вписку» в детском саду
В центре Воронежа энергетики собирались незаконно отключить свет в жилом доме
В Воронеже парализованный мужчина пригрозил взорвать дом
Обрушение моста в Воронежской области: раненый мужчина умер во сне
В Воронежской области пьяный угонщик ВАЗа попал в аварию на 666-м километре трассы
В Воронеже реконструируют детскую игровую зону в сквере Никитинский
Под Воронежем открывается лесная резиденция Деда Мороза
Воронежцам напомнили о необходимости содержать в чистоте прилегающую к частным домам территорию
Участковый получил 15 тыс, чтобы "не видеть" мигрантов, работающих на стройках Новоронежа
Воронежских пенсионеров научат, как распознать вымогателя денег
Банк «Возрождение» ввел льготный курс обмена валюты в интернет- и мобильном банке
В ночь на понедельник воронежские улицы от снега чистили 152 машины
В центре Воронежа фура врезалась в легковушку
В Воронежской области на пожаре сгорели три человека
В Воронеже пьяный мужчина ограбил магазин
В воронежской полиции назначили нового главного борца с коррупцией