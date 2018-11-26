К зиме в Воронеже увеличат число маршрутных автобусов

СЕГОДНЯ 16:53 2018-11-26T17:04:06+03:00

Это сделано для того, чтобы воронежцам было удобнее добираться в часы пик

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С 1 декабря усиливается плановый выпуск автобусов №5А, 10А, 54, 120. На эти муниципальные маршруты с первым днем зимы будет выходить на две машины больше.

В рабочие дни пассажиров будут развозить 22 автобуса №5А. Сразу оговоримся, что максимальное количество транспорта будет использовано только в часы пик, чтобы вы могли максимально комфортно добраться на работу, учебу или куда-либо еще. Но это не значит, что те же 22 автобуса будут выезжать в полночь. Это просто нецелесообразно. Соответственно владелец маршрута сам будет решать, как использовать свой автопарк.

Но вернемся к маршруту №5А, который следует от «парка «Северный лес» до «института МЧС». В выходные дни на рейс теперь будут выезжать до 16 автобусов большого класса.

Увеличится и численность маршрута №10А. Его маршрут: «ул. Перхоровича – мкр. Отрожка». В рабочие дни будут работать 33 автобуса, в выходные – 29. Это машины малого и среднего класса.

Порадуют и воронежцев, которые используют маршрут №54 от «17 кв.СЖР (ост. Школа) до «Юго-Западного рынка». В рабочие дни – 33 единицы, в выходные дни – 28 автобусов малого и среднего класса.

Что же касается автобусов №120, которые проходят по маршруту «Юго-Западный рынок – больница Электроника». То в рабочие дни могут работать до 20 машин, в выходные дни –до 18.