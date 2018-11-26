2018-11-26T16:50:23+03:00
Общество

В воронежском детдоме сирот лишили прав на получение квартир

Кроме того, воспитанники вынуждены находиться в непригодных для проживания условиях
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: "КП" Архив
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В Воронеже прокуратура нашла многочисленные нарушения законодательства в одном из детских домов во время проверки. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в понедельник, 26 ноября.

Воспитанники учреждения вынуждены находиться в непригодных для проживания условиях. Прокуратура выявила нарушения норм санитарно-эпидемиологического законодательства и правил пожарной безопасности. Также с подростками неправильно была организована профилактическая работа.

Кроме того, администрация учреждения не поставила сирот на учет, чтобы обеспечить их жильем после 18-летия. Ко всему прочему, сотрудники детдома не взыскали алименты с родителей, лишенных родительских прав. В отчетах, которые предоставляли об имуществе воспитанников, были недостоверные и неполные сведения. Также нашли нарушения при приеме воспитанников в детдом, временной передаче в семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Прокуратура области внесла представление в департамент социальной защиты Воронежской области об устранении нарушений закона. Директора и ряд виновных должностных лиц детского дома привлекли к дисциплинарной ответственности. Также были приняты меры к устранению нарушений.

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