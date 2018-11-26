2018-11-26T16:06:21+03:00
Общество

Воронежцы проведут спортивный фестиваль, приуроченный ко Дню борьбы со СПИДом

Желающие смогут провериться на ВИЧ-инфекцию
Елена ФЕДЯШЕВА
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Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом (он отмечается 1 декабря) в Воронеже на базе спорткомплекса «Энергия» состоится спортивный фестиваль. Начало 29 ноября в 10.00.

- Организаторами мероприятия выступят АНО «Молодежный центр поддержки социальных инициатив «Маяк» и Центр профилактики и борьбы со СПИД, - рассказали в управе Ленинсого района. – В открытии фестиваля примут участие представители органов власти и государственных учреждений города и региона.

В рамках фестиваля пройдет футбольный турнир с участием восьми команд под девизом «Не играй болезнью, а то забьешь себе гол! Лучше играй в реальный футбол!». Здесь же желающие смогут пройти экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. Врачи выдадут результат за 10 минут.

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