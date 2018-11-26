На воронежском "море" из-подо льда достали тело женщины

СЕГОДНЯ 15:32 2018-11-26T15:35:19+03:00

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Как спасатели ни предупреждают, что лед на Воронежском водохранилище еще не достиг безопасной толщины, но некоторые рискуют. Уже начали доставать первых утопленников. 26 ноября в 11 утра на воронежском «море» в районе между Адмиралтейкой и Чернавским мостом водолазы городской службы спасения извлекли из-подо льда тело женщины. Потерпевшая была в верхней одежде, на вид ей около сорока лет. В причинах смерти разберутся следователи.

Спасатели не рекомендуют выходить на формирующееся ледовое покрытие. В районе Северного моста ледовый покров составляет от 8 до 10 см, у Чернавского моста - до 3 см, у Вогрэсовского моста - до 5 см. В районе парка «Алые паруса» лед сформировался толщиной от 5 до 10 см, у парка «Дельфин» - до 7 см. Вода у Адмиралтейской площади промерзла слоем до 5 см. Промоины присутствуют на всей территории водохранилища, под мостами, рядом с ЛЭП, напротив ТЭЦ, в районе "Гото Предестинации" - там проходит старое русло реки.

Воздержитесь от выхода на лед. В случае ЧП звоните 112.