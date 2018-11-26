2018-11-26T15:18:58+03:00
Общество

Воронежцам и не снилось: молодые куряне устроили «вписку» в детском саду

Возможно, видео вечеринки специально «слили» в Сеть, чтобы выселить арендаторов из здания
Белоглазова Марина
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Тот самый детсад.Тот самый детсад.Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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Накануне в одном из курских пабликов появилось видео «вписки» в горосдком детсаду. На видео четверо молодых людей - два парня и две девушки - отдыхают в кабинете дошкольного образовательного учреждения. На рабочем столе рядом со стаканами, баклажками и тарелками - включенный рабочий компьютер. Из динамиков на полной громкости - песня «Не плачь Алиса».

После публикации записи правоохранители провели проверку и выяснили, что все молодые люди на видео - совершеннолетние.

- Все остальное - компетенция комитета образования и администрации детсада. Они должны сделать какие-то выводы и принять меры, - добавили в региональном УМВД.

Также источник в правоохранительных органах заявил «КП», что по некоторым сведениям один из молодых людей на записи - сын директора детсада. По словам коллег женщины, после этой истории у нее случился сердечный приступ.

Добавим, что история у детского сада «Лучик» не простая. Раньше он принадлежал «Курскэнерго» и считался «крутым», устроить сюда ребенка было проблемой. Несколько лет назад его передали в муниципальную собственность. Город сдал здание в аренду частному садику. Персонал и название остались прежними. На данный момент арендатор накопил огромный долг по оплате. И чатсный детский сад хотят передать в другие руки.

Директор детского сада Елена Котова, которую «вызвали на ковер», пояснила ,что скандальное видео запечатлело события аж 28 сентября. Но в Сеть попало только на днях:

- В семь часов вечера я оставила своего сына в детском саду, а сама со сторожем ушла срочно домой, - рассказала женщина.

По словам Елены Геннадьевны, через два часа она вместе вернулась на рабочее место, у себя в кабинете обнаружила молодых людей, которых тут же выпроводила. По словам заведующей, это единственный инцидент такого рода на территории «Лучика».

Не исключено, что видео специально обнародовали, чтобы руководство сада быстрее освободило здание на фоне скандала. Тем более, что администрация «Лучика» подала апелляцию на решение о выселении. Жалоба будет рассмотрена в Воронежском арбитражном суде 13 декабря.

Вписка в детском садике. Курск..

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