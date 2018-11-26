В центре Воронежа энергетики собирались незаконно отключить свет в жилом доме

СЕГОДНЯ 15:10 2018-11-26T15:10:17+03:00

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На самоуправстве поймали прокурорские сотрудники поставщика электричества. Воронежская горэлектросеть на 27 ноября 2018 года собиралась отключить от электроснабжения многоквартирный жилой дом на ул. Кирова, 24. Причиной энергетики посчитали, что у дома нет договора на потребление электроэнергии.

- АО УК «Ленинского района», в управлении которой находится этот дом, должных мер по урегулированию возникшей ситуации с АО «Воронежская горэлектросеть» не принимало, договор энергоснабжения на жилой дом не заключен, - подтвердили в прокуратуре Воронежской области. - В случае прекращения поставки электроэнергии могли быть нарушены права добросовестных жильцов на бесперебойное и качественное получение коммунальной услуги по электроснабжению. Руководителям АО Управляющая компания «Ленинского района» и АО «ВГЭС» объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.