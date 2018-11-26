В центре Воронежа энергетики собирались незаконно отключить свет в жилом доме
На самоуправстве поймали прокурорские сотрудники поставщика электричества. Воронежская горэлектросеть на 27 ноября 2018 года собиралась отключить от электроснабжения многоквартирный жилой дом на ул. Кирова, 24. Причиной энергетики посчитали, что у дома нет договора на потребление электроэнергии.
- АО УК «Ленинского района», в управлении которой находится этот дом, должных мер по урегулированию возникшей ситуации с АО «Воронежская горэлектросеть» не принимало, договор энергоснабжения на жилой дом не заключен, - подтвердили в прокуратуре Воронежской области. - В случае прекращения поставки электроэнергии могли быть нарушены права добросовестных жильцов на бесперебойное и качественное получение коммунальной услуги по электроснабжению. Руководителям АО Управляющая компания «Ленинского района» и АО «ВГЭС» объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.