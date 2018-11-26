В Воронеже парализованный мужчина пригрозил взорвать дом

СЕГОДНЯ 15:07 2018-11-26T15:15:14+03:00

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В Воронеже парализованный пожилой мужчина грозился устроить теракт. ЧП произошло на улице Остужева в доме №44 в минувшее воскресенье, 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как рассказали в ведомстве, около трех часов дня пенсионер позвонил в «систему-112» и сообщил, что выпустит бытовой газ из баллона. На место выехали сотрудники полиции. Оказалось, что мужчина парализован. Открыть газ он не успел. А, возможно, и не собирался. Правоохранители вызвали врачей. Пенсионера госпитализировали.

По данному факту проводится проверка.