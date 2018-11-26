Обрушение моста в Воронежской области: раненый мужчина умер во сне

СЕГОДНЯ 14:50 2018-11-26T17:17:33+03:00

У него были многочисленные переломы

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В субботу, 24 ноября, в Борисоглебской районной больнице (РБ) умер мужчина, житель Тамбовской области, пострадавший 21 ноября во время обрушения моста в селе Братки Терновского района. Он был госпитализирован с многочисленными переломами. Врачи ввели его в состояние медикаментозного сна, проводили искусственную вентиляцию легких. Но травмы оказались слишком тяжелыми.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев на совещании поручил выяснить, какую материальную компенсацию можно будет выплатить родственникам погибшего.

В региональном департаменте здравоохранения также рассказали о том, что в Борисоглебской РБ остаются еще двое раненых с травмами средней тяжести. Еще двоих, лежавших в Терновской РБ, выписали на амбулаторное лечение. Один мужчина находится в воронежской областной клинической больнице № 1 с травмами средней тяжести.

Напомним, мост в селе Братки Терновского района рухнул около четырех часов дня 21 ноября. Два «МАЗа», доверху груженные зерном, друг за другом въехали на переправу. Ремонтировавшийся в это время мост нагрузки не выдержал и рухнул. С достаточно большой высоты полетели вниз грузовики и работавший на переправе кран. В больницах оказались уроженцы Тамбова - 45, 28, 48, 45 и 56 лет и 31-летний житель села Новотроицкое Терновского района.

На месте рухнувшего моста настелили временный переход через реку Савала. После ЧП в Западном военном округе пообещали губернатору временно поставить понтонную переправу.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека» (до трех лет лишения свободы).