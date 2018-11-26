В Воронежской области пьяный угонщик ВАЗа попал в аварию на 666-м километре трассы

СЕГОДНЯ 14:42 2018-11-26T14:45:40+03:00

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В Воронежской области пьяного угонщика ВАЗа настигла карма: 24-летний парень на краденном авто попал в аварию. И случилось все это на 666-м километре трассы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 26 ноября.

Все произошло 22 ноября, когда молодой человек выпивал в гостях у своего приятеля в селе Лосево Павловского района. После посиделок он решил прогуляться. На проспекте Революции парень заметил припаркованный ВАЗ-2102. Дернув ручку двери, он обнаружил, что авто не заперто. А в замке зажигания хозяин оставил ключи. Пьяный грибановец решил воспользоваться ситуацией и покататься по селу. После удачной поездки он оставил машину у дома приятеля, к которому приехал в гости, и отправился пить дальше.

В это время владелец ВАЗа обнаружил пропажу, отправился его искать и нашел. Хозяин понял, что кто-то катался на его машине и поэтому забрал ключи. Тогда мужчина вытащил из легковушки аккумулятор и ушёл, решив позже отбуксировать ВАЗ к своему дому. А неугомонному угонщику меж тем захотелось покататься ещё. Отсутсвие аккумулятора его ничуть не смутило. Он тайком забрал его из гаража приятеля. Парень выехал на трассу М4-«Дон» и направился в сторону Павловска. Но на 666-м километре он не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. После этого парень направился к ближайшему посту ДПС, где рассказал об угоне и случившейся аварии. Всё это он объяснил состоянием алкогольного опьянения и желанием развлечься.

Поврежденный автомобиль вернули законному владельцу, который утром обратился в отдел полиции с заявлением об угоне автомобиля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь горе-угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.