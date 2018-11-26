В Воронеже реконструируют детскую игровую зону в сквере Никитинский

СЕГОДНЯ 14:36 2018-11-26T14:36:23+03:00

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В 2005 году в Воронеже в сквере Никитинский известное предприятие общественного питания установило одну из первых детских площадок с современным оборудованием. Сегодня здесь отдыхают ребята со всей округи. Однако оборудование постепенно устарело, и горожане попросили мэрию отремонтировать площадку.

На выездном совещании с участием руководителя управы Центрального района Инны Шеиной и руководителей профильных подразделений приняли решение провести благоустройство игровой площадки. Здесь запланирована замена опор освещения, ремонт скамеек, покупка нового, частичная замена и восстановление имеющегося игрового оборудования, посадка деревьев, устройство клумб. Бетонное ограждение игровой зоны оформят с помощью граффити. Кроме того появится новое оборудование для занятий физкультурой и спортом.

- В настоящее время прорабатывается детальная концепция благоустройства зоны отдыха, а также ведутся переговоры с возможным инвестором. К ее реализации управа района планирует приступить в 2019 году, - рассказали в мэрии.