2018-11-26T14:18:42+03:00
Звезды

Под Воронежем открывается лесная резиденция Деда Мороза

Детвору и взрослых приглашают на программу-путешествие
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото предоставлено организаторами.фото предоставлено организаторами.
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Из своих далеких северных владений в Воронеж мчится Дед Мороз. С 14 декабря его лесная резиденция открывается на опушке волшебного леса в Нелже (ул. Лесная, 40). Детвору и взрослых ждет новая игровая театрализованная программа-путешествие. Гости попадут в сказку вместе с любимыми героями, Дедом Морозом и Снегурочкой, Бабой Ягой и другими волшебными персонажами, посетят настоящий терем новогоднего волшебника и сказочный лес, скатятся с ледяной горы, сами раскрасят новогодний имбирный пряник и выпьют чаю из пузатого самовара.

Расписание программы: 15,16, 22, 23, 29, 30 декабря в 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, а также со 2 по 8, 12, 13, 19, 20, 26, 27 января в 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.

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