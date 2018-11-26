Воронежцам напомнили о необходимости содержать в чистоте прилегающую к частным домам территорию

СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-26T13:44:10+03:00

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В управе Коминтерновского района прошло совещание с председателями комитетов территориального общественного самоуправления. Такие встречи помогают наладить взаимосвязь с жителями частного сектора и оперативно решать возникающие проблемы.

Глава управы Юрий Бавыкин проинформировал собравшихся о работах по благоустройству района, наведению порядка на улицах. А так же отметил, что всегда открыт для диалога. Председатели записали номер телефона руководителя управы для прямого общения.

Обращаясь к горожанам, глава района отметил, что большой проблемой частного сектора остается нерациональное использование придомовой территории. Зачастую жители используют ее для стоянки транспорта, в том числе и грузового, под самовольно возведенные строения, водоотводные сооружения. Этого на муниципальной земле быть не должно.

Также Юрий Бавыкин обратил внимание присутствующих на стихийные свалки мусора, возникающие в частном секторе десятками, и порекомендовал председателям КТОСов жестче действовать в отношении тех, кто захламляет улицы частного сектора, своей беспечностью и халатностью создает проблемы и опасности соседям.