Участковый получил 15 тыс, чтобы "не видеть" мигрантов, работающих на стройках Новоронежа

СЕГОДНЯ 13:28 2018-11-26T13:28:04+03:00

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Воронежские следователи передают в суд дело бывшего участкового, обвиняемого в получении взятки.

В августе 2018 года 37-летний полицейский получил от прораба строительной организации 15 000 рублей за то, чтобы «закрыл глаза» на работающих на строительных объектах Нововоронежа без разрешения мигрантов. Правоохранители задержали коллегу в момент передачи взятки.

Обвиняемый признал вину и в содеянном раскаялся, отметили в региональном следственном управлении СК России.