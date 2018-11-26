Воронежских пенсионеров научат, как распознать вымогателя денег
Для воронежских пенсионеров проведут курсы по финансовой грамонтности. Они нацелены именно на пожилых людей, поскольку те чаще всего становятся легкой добычей для разного рода мошенников. Обучение бесплатно, в программу включили следующие темы, на которых обычно паразитируют преступники: займы и кредиты, безопасность использования пластиковых карт, государственные внебюджетные фонды, налогообложение физлиц, рынок ценных бумаг, страхование.
Трнехчасовые занятия будут проходить в форме лекций и практических занятий. Первое состоится 10 декабря. Начало - в 15.20, окончание - в 18.30. Чтобы принять участие, нужно записаться по этому телефону: 239-07-62.
Уроки бесплатны, их организует управа Центрального района и местный филиал РЭУ имени Плеханова. Курсы будут проходить в здании вуза: по адресу: улица Карла Маркса, 67а, аудитория 107.