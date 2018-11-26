Воронежских пенсионеров научат, как распознать вымогателя денег

СЕГОДНЯ 13:26 2018-11-26T13:26:01+03:00

Для бабушек и дедушек в декабре начнется бесплатный курс по финансовой грамотности

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Для воронежских пенсионеров проведут курсы по финансовой грамонтности. Они нацелены именно на пожилых людей, поскольку те чаще всего становятся легкой добычей для разного рода мошенников. Обучение бесплатно, в программу включили следующие темы, на которых обычно паразитируют преступники: займы и кредиты, безопасность использования пластиковых карт, государственные внебюджетные фонды, налогообложение физлиц, рынок ценных бумаг, страхование.

Трнехчасовые занятия будут проходить в форме лекций и практических занятий. Первое состоится 10 декабря. Начало - в 15.20, окончание - в 18.30. Чтобы принять участие, нужно записаться по этому телефону: 239-07-62.

Уроки бесплатны, их организует управа Центрального района и местный филиал РЭУ имени Плеханова. Курсы будут проходить в здании вуза: по адресу: улица Карла Маркса, 67а, аудитория 107.