В центре Воронежа фура врезалась в легковушку

СЕГОДНЯ 13:08 2018-11-26T13:14:03+03:00

Сразу после аварии дорога была относительно свободна, но продлилось это недолго. Фото: Игорь БУГАЕВ

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В понедельник, 26 ноября, около полудня между остановками «Площадь Застава» и «Кольцовская» случилась авария. Большая фура врезалась в иномарку. Движение в этом месте застопорилось. В частности, следом ехали троллейбусы, они остановились. Пробка стала расти, и в итоге по стороне дороги от Площади Заставы до Кольцовской машины, по данным сервиса Яндекс.Пробки, движутся со скоростью не более 7 км/час.

В городском отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что после аварии за помощью врачей никто не обращался.