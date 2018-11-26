В ночь на понедельник воронежские улицы от снега чистили 152 машины

СЕГОДНЯ 13:09 2018-11-26T14:57:10+03:00

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В ночь на понедельник в Воронеже продолжился снег. Для борьбы с заносами и наледью на улицах города работали 152 единицы коммунальной техники. Пескоразбрасыватели обработали магистрали от гололеда песко-соляной смесью, за ночь израсходовали больше 980 тонн.

С утра понедельника, по поручению главы города Вадима Кстенина продолжилось подметание улично-дорожной сети, тротуаров, прилотковой зоны остановок. Перед комбинатами благоустройства мэр поставил задачу не допустить сужения проезжей части из-за снега.

Администрация города просит воронежцев с пониманием отнестись к временному ухудшению дорожных условий, выбирать скоростной режим и манеру вождения в соответствии с ними. Кроме того, обращаем внимание, что в связи с погодными условиями возможно увеличение времени в пути. Просим рассчитывать время, которое потребуется для того, чтобы вовремя попасть на работу и учебу.

Справка:

Как только поступает информация и грядущих осадках, первыми проезжую часть обрабатывают противогололедными материалами, затем снег сгребают и сметают к обочине, оставляя разрывы снежного вала на перекрестках, у остановок, подъездов к административным и общественным зданиям, выездам из дворов.

На следующем этапе проводится подметание проезжей части. Механизированное подметание проезжей части начинается при высоте рыхлой обработанной снежной массы на дороге не менее 2,5-3 сантиметров, что соответствует 5 сантиметрам свежевыпавшего неуплотненного снега. При длительном снегопаде циклы механизированного подметания повторяются, в среднем, каждые 3-4 часа. При непрекращающемся в течение суток снегопаде в течение полных суток на магистралях выполняется не менее трех технологических циклов «обработка-подметание».

При подметании, снег сдвигается в лотковую часть дорог для временного складирования.

Вывозят снег с улиц в два этапа: сначала от остановок пассажирского транспорта, пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей. Эту работу проводят в течение суток после окончания снегопада.

Окончательно снег вывозят на втором этапе. Время вывоза с дорог первой категории и зачистки лотков, согласно рекомендациям, должно занимать от 3 до 4 дней после окончания снегопада (в случае сильнейших и длительных осадков это время увеличивается).

Снег, сдвигаемый к обочинам и не подлежащий вывозу, в течение 72 часов после окончания снегопада комбинаты благоустройства перемещают на откосы насыпи либо в полосу отвода.