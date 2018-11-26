В Воронежской области на пожаре сгорели три человека

СЕГОДНЯ 13:02 2018-11-26T13:02:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Предположительно, электроплитка стала причиной пожара с тремя жертвами в Воронежской области. Огнеборцев вызывали на тушение в поселок Анны днем 24 ноября. После ликвидации сотрудники пожарно-спасательных подразделений обнаружили на пепелище тела 56-летнего хозяина и двух местных жителей в возрасте 49 и 64 лет со следами термического воздействия. По предварительной версии специалистов, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с электрической плиткой.

Следователи возбудили уголовное дело, назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская - с целью установления точной причины смерти погибших и пожаро-техническая - для выяснения причины возникновения пожара, сообщили в региональном следственном управлении СК России.